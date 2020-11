Dal continente asiatico arrivano importanti notizie relative ad alcune novità studiate dal team di Sony per aiutare i possessori di smartphone della gamma Xperia a tenere più a lungo i propri telefoni.

Un nuovo programma di assistenza

Il produttore nipponico, infatti, ha annunciato che ha in progetto di introdurre un programma di sostituzione della batteria per alcuni dei più vecchi modelli di smartphone Xperia.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quali mercati potranno contare su tale programma (la sua disponibilità è quasi scontata in quello nipponico) mentre gli smartphone che saranno inclusi in esso dovrebbero essere i seguenti:

Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZs

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ2

Sony Xperia XZ3

In pratica, l’elenco dei dispositivi che dovrebbero essere idonei per il programma di sostituzione della batteria del produttore nipponico comprende fino a questo momento soltanto modelli di punta mentre per quanto riguarda il prezzo pare che quello medio dovrebbe essere intorno ai 30 euro (cifra da prendere con le pinze).

Inoltre, pare che gli utenti che decideranno di aderire a tale nuovo programma riceveranno anche un cavo di ricarica USB-C gratuito e uno sconto del 10% su altre riparazioni.

Sony allunga la vita di Xperia 1 II

Sempre dal continente asiatico arriva una notizia che farà felice chi ha acquistato (o sta valutando di farlo) Sony Xperia 1 II: il produttore, infatti, ha promesso che il suo attuale modello top di gamma riceverà 3 aggiornamenti del sistema operativo.

Si tratta di una decisione che probabilmente non stupirà gli utenti più attenti al settore mobile, in quanto già altri produttori hanno annunciato di avere in progetto tre aggiornamenti del sistema operativo per le proprie ammiraglie (basti pensare a Samsung, tanto per fare un esempio).

Ricordiamo che Sony Xperia 1 II deve ancora ottenere l’ aggiornamento ad Android 11 mentre il suo ultimo update ha portato con sé la patch di sicurezza di ottobre.

