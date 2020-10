Dopo il negozio aperto a Firenze lo scorso settembre, oggi Iliad ha ufficialmente aperto il suo diciassettesimo store italiano nel cuore della città di Palermo. Il nuovo Iliad Store si trova in Piazza Giuseppe Verdi (detta anche Piazza Massimo) presso il civico 60/61 ed è il secondo in Sicilia dopo quello aperto a Catania.

Le prime anticipazioni di questa apertura risalgono allo scorso luglio e nell’esercizio scelto da Iliad erano precedentemente attivi il negozio Ganci calzature e accessori e prima ancora un punto vendita Clarks.

Negli Iliad Store, a differenza dei corner già presenti nel capoluogo siciliano, i nuovi clienti possono non solo utilizzare le SIMBOX per attivare le SIM e le offerte Iliad, ma anche contare sul supporto di addetti specializzati.

Si ricorda che in questo periodo tutti gli Iliad Store sono allestiti secondo i protocolli di sicurezza sanitari previsti dalle attuali normative contro il COVID-19, sia per i clienti che per i dipendenti.

Iliad installa anche 29 nuovi corner

Questa settimana l’operatore ha espanso la sua presenza territoriale anche attraverso l’installazione di 29 nuovi Iliad Corner, dei quali 6 sono ospitati nei centri commerciali, 1 all’interno di Carrefour Market e 22 all’interno dei punti vendita Unieuro.

I centri commerciali interessati dagli Iliad Corner sono: Neapolis (Napoli), Le Masserie (Ragusa), Mongolfiera (Barletta), Le Cotoniere (Salerno), La Birreria (Napoli), Porto Allegro (Montesilvano PE) e Carrefour Market sempre a Palermo.

I punti vendita Unieuro interessati dalle installazioni di distributori automatici di SIM Iliad sono i seguenti:

Unieuro Latina Le Torri in Via Pier Luigi Nervi a Latina; Unieuro Altavilla Vicentina in Via Olmo, 45 a Altavilla Vicentina (VI); Unieuro Feltre in Vicolo Uniera a Feltre (BL); Unieuro Bussolengo in Via del Lavoro, 43 a Bussolengo (VR); Unieuro Soave in Viale del Commercio, 24 a Soave (VR); Unieuro Villafranca Verona in Viale Postumia, 58 a Villafranca di Verona (VR); Unieuro Albignasego in Via Battaglia, 73 a Albignasego (PD); Unieuro Monfalcone in Via G. F.Pocar, 1 a Monfalcone (GO); Unieuro Trieste Giulia in Via Giulia, 75/3 a Trieste; Unieuro Udine in Via Nazionale, 24 a Udine e Unieuro Agliana in Via Panaro, 85 ad Agliana (PT); Unieuro Grottamare in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 2 a Grottammare (AP); Unieuro Burolo d’Ivrea in S.S. Lago di Viverone, 3 a Burolo (TO); Unieuro Torino Collegno in Via Pianezza, 148 a Collegno (TO); Unieuro Borgo Panigale in Via Marco Emilio Lepido, 186 a Bologna; Unieuro Piacenza in Via Emilia Pavese, 40/42 a Piacenza; Unieuro Serravalle Scrivia in Via Novi, 31 a Serravalle Scrivia (AL); Unieuro Genova Sestri Ponente in Via Enrico Albareto, 31 a Genova; Unieuro Cairo Montenotte in Via Aldo Vernetti, 5 a Cairo Montenotte (SV); Unieuro Arma di Taggia in Via Privata Roggeri, 52/56 a Taggia (IM); Unieuro Rimini Malatesta in Via Emilia, 150 a Rimini (RN) e Unieuro Forli Mega in Corso della Repubblica, 144 a Forlì (FC).