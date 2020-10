Forse gli smartphone Nokia non trovano posto in cima alla classifica dei miglior smartphone Android, ma i terminali dell’azienda sono assolutamente delle prime scelte per quanto riguarda la sicurezza e l’esperienza software.

Al top per software e sicurezza

Questo è quello che emerge dall’ultimo rapporto pubblicato da Counterpoint Research che prende in considerazione quattro elementi chiave quando si valutano gli smartphone:

software;

sicurezza;

qualità costruttiva;

supporto al mercato aziendale.

Ebbene, i terminali Nokia rappresentano la prima scelta in 3 categorie su 4, a partire dal software. In questo ambito è possibile notare come l’azienda sia accompagnata da OnePlus: entrambe le compagnie hanno la totalità degli smartphone in commercio aggiornati ad Android 10. Passando invece al campo della sicurezza, i terminali Nokia sono noti per essere sempre fra i primi ad aggiornarsi con le patch di sicurezza mensili, cosa che viene in parte seguita anche da altre compagnie.

Infine, anche per quanto riguarda la qualità costruttiva, gli smartphone Nokia rappresentano una buona scelta per quanto riguarda la loro capacità di resistere a cadute, graffi, liquidi, acqua, polvere e altri tipi di impatti. “Per il secondo anno di fila, gli smartphone Nokia hanno raggiunto la vetta della nostra classifica fornendo aggiornamenti software e di sicurezza più completi, e hanno la quota più alta come smartphone consigliati per l’uso aziendale“, sottolinea Peter Richardson, Vice Presidente e Direttore ricerca di Counterpoint Research.

