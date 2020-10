Vi è mai capitato di sentirvi troppo legati dall’esperienza di utilizzo di Android Auto? Se la risposta a questa domanda è “sì”, allora CarDroid potrebbe stuzzicare il vostro interesse. Si tratta di nuovo progetto pubblicato su Indiegogo che si basa su un concetto piuttosto semplice: portare Android all’interno della propria automobile.

Tutte le app Android a portata di mano

CarDroid è un vero e proprio mini PC, con un design che ricorda molto una torcia tascabile, con al suo interno un hardware piuttosto valido per consentire ad Android 9.0 Pie di girare senza problemi. All’interno di un case cilindrico trova posto un processore octa-core da 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, ingresso per la micro SD, modulo Wi-Fi e Bluetooth 5.0, GPS, microfono e tanto altro. Con CarDroid è praticamente possibile utilizzare le applicazioni Android di tutti i giorni sfruttando il sistema infotainment della propria autovettura.

Dov’è secondo noi il vero limite di CarDroid? Il fatto che, sebbene Android Auto possa essere limitante per alcune persone e per alcuni utenti con esigenze molto particolari, si tratta comunque di un sistema di infotainment espressamente sviluppato per offrire il massimo della user experience all’interno dell’abitacolo di un’automobile.

Google ha investito anni nel realizzare Android Auto, e continuerà a farlo per ancora molto tempo: CarDroid in qualche modo supera i limiti di Android Auto, ma fornire Android “nudo e puro” potrebbe essere una soluzione infelice all’interno di una macchina.

Se siete interessati al progetto potete scoprire ulteriori informazioni tramite questo link di Indiegogo, in attesa che la compagnia realizzi un prototipo funzionante che ci permetta di valutarne le potenzialità.