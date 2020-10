A partire da oggi, 26 ottobre 2020, Huawei P Smart 2021 è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 229 euro nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black.

Tanti bundle e sconti da non perdere

Huawei P Smart 2021 è caratterizzato da un design piacevole e moderno, un display da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge da 22,5 W e un comparto fotografico basato su di una fotocamera principale da 48 MP.

Acquista Huawei P Smart 2021 su Amazon

“Fotografia di altissima qualità e una batteria incredibile fanno di HUAWEI P smart 2021 il device ideale per gli utenti che ricercano in uno smartphone il massimo dell’affidabilità in ogni momento e attività della giornata“, sottolinea Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG.

Infine, vi ricordiamo che acquistando Huawei P Smart 2021 entro il 1° novembre 2021 avrete in omaggio un paio di cuffie Huawei FreeBuds 3 (valore commerciale pari a 139 euro), e anche la possibilità di godere di 3 mesi di Huawei VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12 mesi. Inoltre, per festeggiare il traguardo dei 200.000 iscritti alla Huawei Community, lasciando un commento al thread dedicato riceverete un coupon del 10% di sconto utilizzabile su AppGallery.