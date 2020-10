Un po’ a sorpresa Amazon ha lanciato il “Black Friday in anticipo“, un’iniziativa che mette a disposizione tantissime offerte sulle categorie trattate dal sito. Appena qualche giorno dopo la chiusura degli sconti del Prime Day 2020, Amazon propone dunque altre occasioni che faranno un po’ da traghettatrici verso i veri e propri Black Friday e Cyber Monday.

Offerte Android del Black Friday in anticipo Amazon

La promozione Amazon include tantissime offerte, di conseguenza non potevano mancare sconti sui prodotti Android e tech in generale: in questa sede andiamo a scoprire alcuni degli sconti più interessanti sugli smartphone del robottino, accompagnati da alcuni accessori. L’iniziativa è valida fino al 19 novembre, ma le varie offerte potrebbero essere disponibili per un solo giorno (“Offerte del giorno”) o qualche ora (“Offerte lampo”).

Offerte smartphone Android Amazon di oggi, 26 ottobre 2020

In aggiunta sono presenti diversi sconti sulle cover e gli accessori Otterbox, disponibili per svariati modelli di smartphone (anche iOS). Differentemente dagli smartphone qui sopra, che sono in offerta solo per oggi, 26 ottobre 2020, gli accessori sono in sconto per tutta la durata dell’iniziativa (salvo esaurimento scorte o cambiamenti dell’ultimo momento).

Per scoprire tutte le offerte Amazon del "Black Friday in anticipo" avete a disposizione il link qui sotto.

