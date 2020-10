TIM prova a chiudere in bellezza un 2020, che faticheremo a dimenticare a causa dell’emergenza sanitaria, con una nuova serie di offerte e promozioni, dedicate sia ai clienti di rete fissa che a quelli di rete mobile. Prendono il via in questi giorni alcune nuove iniziative, mentre sono ancora parecchie le offerte mobili di cui godere in questa ultima parte dell’anno. Eccole dunque nel dettaglio.

Le offerte speciali di TIM

Sono ancora numerose le offerte TIM pensate per nuovi o ex clienti, attivabili attraverso diversi canali di vendita. Ci sono tre offerte di tipo operator attack, pensate per invogliare al cambio i clienti di altri operatori.

Si parte da TIM Wonder One che offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet a 7,99 euro al mese agli attuali clienti di Iliad, Fastweb, PosteMobile, PosteMobile Full, CoopVoce Full, CoopVoce, Spusu, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, Welcome Full.

TIM Wonder costa 9,99 euro al mese, offre minuti illimitati e 50 GB è pensato esclusivamente per i clienti ho. mobile e LycaMobile mentre TIM Wonder Four offre minuti illimitati e 20 GB di traffico a 18,99 euro al mese ed è riservata ai clienti Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile, pur risultando oggettivamente poco appetibile.

Per queste offerte non è previsto alcun costo di attivazione e il primo mese è gratuito. Va invece messo in conto il costo di 25 euro per la nuova SIM, con 30 euro di traffico incluso.

Per gli ex clienti che in passato hanno fornito il consenso ai contatti commerciali, sono disponibili altre tre offerte, decisamente più interessanti. TIM Gold Pro offre minuti illimitati e 70 GB di traffico a 7,99 euro al mese ai clienti Iliad, PosteMobile e ai clienti degli operatori virtuali (esclusi Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile).

TIM Silver Pro costa sempre 7,99 euro al mese ma include chiamate illimitate e 50 GB ed è riservata ai clienti di Fastweb e degli operatori virtuali che utilizzano la rete TIM (escluso Kena Mobile). TIM Titanium invece offre minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese agli attuali clienti Vodafone, WINDTRE, Very Mobile, Kena Mobile, ho. Mobile e Lyca Mobile.

Niente costi di attivazione oltre al costo della SIM, che in questo caso può essere di 10 euro con 10 euro di traffico incluso.

Nuove offerte per rete mobile e fissa

Proseguiamo con TIM Jet, dedicata ai nuovi clienti, che da domani offrirà minuti illimitati e 20 GB di traffico a 11,99 euro al mese, invece dei 10 GB offerti finora. Resta il costo di attivazione di 3 euro oltre al costo della SIM pari a 10 euro (con 10 euro di ricarica inclusi).

Novità anche per TIM Games Card, che da domani costerà 4,99 euro al mese essendo terminato il periodo di promozione a 3,99 euro. Sui dispositivi Android sarà possibile vedere i video Twitch senza consumare il traffico della propria offerta.

Per i clienti stranieri arriva una nuova TIM International Promo che sarà affiancata da TIM International Senza Limiti Plus. Per entrambe sono inclusi SMS e minuti illimitati in Italia, 888 minuti verso la Cina, 500 minuti verso la Romania, 300 minuti verso numerose destinazioni internazionali e 60 minuti verso Egitto, Filippine, Ecuador, Moldavia, Nigeria e Ucraina.

TIM International Promo costerà 9,99 euro al mese e includerà 50 GB di traffico mentre TIM International Senza Limiti Plus includerà 100 GB di traffico al costo di 14,99 euro al mese.

A partire da oggi è attiva una promo che consente ai clienti convergenti con TIM Unica di ottenere gratuitamente Giga illimitati sulla propria SIM. Chi attiva TIM Unica inoltre potrà avere Mondo Disney+ gratis per sei mesi, con un costo di 4,99 euro al mese a partire dal settimo mese.

Dal 26 ottobre i clienti di rete fissa (attivi da più di un anno) potranno acquistare una smart TV Samsung TU7175 da 43 o 55 pollici a 8,90 euro o 10,90 euro al mese per 48 mesi, con domiciliazione sulla bolletta attiva.

TIM Supergiga Raddoppia

A partire da domani 26 ottobre, e fino al 10 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe, TIM offrirà ai nuovi e già clienti ricaricabili la possibilità di attivare Supergiga Raddoppia, che per tre mesi andrà a raddoppiare il traffico Internet delle offerte Supergiga 20, Supergiga 50 e Supergiga 100.

Per tutte tre le offerte rimarrà invariato il costo “una tantum” e non ci sarà alcun costo di attivazione: 9,99 euro per Supergiga 20 (che offrirà dunque 40 GB al mese per tre mesi), 13,99 euro per Supergiga 50 (con 100 GB) e 19,99 euro per Supergiga 100 (con 200 GB di traffico).

Il traffico aggiuntivo ha la priorità rispetto al traffico base delle opzioni e si disattiverà automaticamente al termine dei tre mesi o in caso di disattivazione anticipata della Supergiga.