Da qualche giorno a questa parte alcuni utenti hanno notato qualche problema circa la riproduzione YouTube (sul web) di film acquistati tramite l’applicazione Google Play Film. Nello specifico, tentando di guardare sul web un film preso in affitto o acquistato, un utente ha notato che non era possibile impostare la riproduzione HD sebbene fosse possibile farlo su altri dispositivi. Il problema sembra essere piuttosto diffuso, ed infatti un altro utente su Twitter è incappato nello stesso identico problema non riuscendo a scegliere una qualità superiore al 480p.

Un bug blocca la riproduzione HD

Interpellato da Android Police, il team di sviluppo di YouTube ha indicato che sono stati costretti a bloccare il playback in HD sul web per via di un problema tecnico. Il team ha fatto sapere che il limite verrà rimosso non appena verrà rilasciato un fix al problema, ma purtroppo non ci è stato dato modo di scoprire se si parla di giorni o settimane di attesa.

Nel mentre, però, tutti i contenuti video acquistati su Google Play Film potranno continuare ad essere visualizzati a qualità HD su qualunque dispositivo, compreso smartphone, tablet, Android TV e Chromecast; il problema interessa esclusivamente la riproduzione sul web.

Vi è capitato di incappare nello stesso problema? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui in basso.