Quest’anno Amazon.it compie 10 anni e li festeggia permettendo a milioni di utenti di tentare la fortuna per vincere buoni regalo Amazon fino a 10.000 euro.

Buoni regali Amazon per i 10 anni

Per vincere buoni regali Amazon per i 10 anni di Amazon.it è necessario effettuare un ordine pari o superiore a 30 euro fra le 00:00 del 19 ottobre e le 23:59 del 15 novembre 2020. La soglia minima riguarda prodotti venduti e spediti da Amazon, ad eccezione degli oggetti Amazon Warehouse, venduti da terzi su Amazon.it, prodotti e/o servizi che non richiedono la consegna fisica (ad esempio eBook, software, applicazioni, musica, eccetera), eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo e i costi di iscrizione come di Amazon Prime.

Per ogni prodotto acquistato durante questa finestra temporale e che soddisfa le caratteristiche soprastanti, Amazon invierà un codice di partecipazione per l’estrazione all’indirizzo email associato all’account Amazon. I codici saranno inviati in un’unica email entro il giorno 19 novembre 2020, in tempo insomma per il Black Friday e il Cyber Monday.

I clienti Amazon Prime avranno a disposizione il doppio delle possibilità di vincita. L’azienda invierà infatti due codici di partecipazione per ogni ordine idoneo. Anche in questo caso verranno tutti inviati in un’unica email durante la giornata del 19 novembre.

Come funziona la promozione Amazon

Il giorno 23 novembre 2020 coincide con i 10 anni di attività di Amazon.it e proprio durante questo giorno verranno estratti i vincitori. Ci teniamo a precisare però alcuni punti importanti:

ogni account Amazon.it potrà effettuare massimo 10 ordini idonei per partecipare all’iniziativa;

per partecipare all’iniziativa; ogni codice sarà composto da un numero univoco e assegnato in maniera randomica;

i vincitori saranno avvisati da un’ulteriore email nel lasso di tempo che va dal 24 novembre all’ 8 dicembre 2020 . Tutti i codici vincenti saranno pubblicati all’interno di questa pagina a partire dal 24 novembre 2020 ;

all’ . Tutti i codici vincenti saranno pubblicati all’interno di questa pagina a partire dal 24 ; i buoni regalo Amazon saranno inviati tramite email ai possessori dei codici validi entro due mesi dalla data di estrazione.

Premi

Primo premio: due buoni Amazon dal valore di 5000 euro ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di un codice di partecipazione; Secondo premio: 10 buoni regalo Amazon dal valore di 1000 euro ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione; Terzo premio: 100 buoni regalo Amazon dal valore di 100 euro ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

I vincitori riceveranno l’email di conferma entro l’8 dicembre 2020; il premio verrà inviato a ciascun vincitore entro il 23 gennaio 2021 sotto forma di buono regalo Amazon.it digitale.