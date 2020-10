Xiaomi continua l’immane lavoro di aggiornamento per la propria offerta di smartphone, che si compone di moltissimi dispositivi. Se già da qualche tempo si è cominciato a parlare di MIUI 13, l’aggiornamento in questione riguarda ancora MIUI 12, che pian piano sta raggiungendo moltissimi dispositivi Xiaomi.

MIUI 12 in arrivo per Xiaomi Mi CC9 Pro e Mi Max 3

Quest’oggi tocca a Xiaomi Mi CC9 Pro e Xiaomi Mi Max 3, con la MIUI 12 basata su Android 11 in versione beta stabile; il primo parrebbe soggetto all’aggiornamento per il momento in Cina, mentre l’update del secondo riguarda i modelli dedicati al mercato globale. Per entrambi, in arrivo le tante novità introdotte da Xiaomi in MIUI 12.

Le build in arrivo per Xiaomi Mi Max 3 sono le V12.0.1.0.QEDMIXM (global) V12.0.1.0.QEDRUXM (Russia). L’aggiornamento è come detto in versione di beta stabile, e dovrebbe presto raggiungere tutti i dispositivi partecipanti al programma beta.