Così come avviene ogni anno in occasione della presentazione della nuova generazione del melafonino, anche il lancio di iPhone 12 ha dato uno scossone al mercato della telefonia e probabilmente avrà effetti più o meno diretti anche sul mondo Android, così come qualcuno potrebbe essere indotto a pensare sulla base delle ultime notizie che riguardano LG G8X ThinQ.

In tanti, infatti, vedono nel colosso di Cupertino una sorta di precursore del mondo della telefonia (sicuramente negli anni passati questo ruolo è stato impersonato da Apple molto più di quanto non avvenga ormai di recente) e la decisione di non includere il caricabatterie nelle confezioni di iPhone 12 potrebbe diventare una “moda” anche in ambito Android.

In India LG G8X ThinQ perde il caricabatterie

Un esempio in tal senso sembra arrivare dall’India, ove LG ha reso noto che durante i saldi festivi su Flipkart nella confezione di LG G8X ThinQ non sarà incluso un caricabatterie, così da poter abbassare ulteriormente il prezzo del device.

Resta da capire, tuttavia, quanto possa essere effettivo il risparmio per gli utenti, soprattutto per chi non è in possesso di un caricabatterie per il nuovo smartphone e, pertanto, ne dovrà acquistare uno separatamente.

Cambiano le motivazioni ma non il risultato

Ricordiamo che, per quanto riguarda Apple, la decisione di rimuovere il caricabatterie dalla confezione di vendita di iPhone 12 è stata presa per ragioni di tutela dell’ambiente (l’obiettivo è evitare di creare rifiuti elettronici non necessari e ridurre il consumo di materiali per la realizzazione della confezione di vendita).

Diversa, invece, pare essere la motivazione che avrebbe spinto LG ad adottare la medesima decisione e probabilmente nei prossimi mesi anche altri produttori Android potrebbero prendere un analogo provvedimento (resta da capire sulla base di quali “scuse”).

A questo punto il timore che il “cattivo esempio” di Apple possa diffondersi è piuttosto elevato e, considerando i precedenti, tale ipotesi non è poi così assurda.