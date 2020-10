Prende il via oggi, 16 ottobre 2020, la Huawei Week, una settimana di offerte sullo store online ufficiale del produttore cinese, con vari prodotti popolari a prezzo ribassato e la possibile di ottenere uno sconto di 20 euro su ogni 300 euro di spesa.

Prima di entrare nel merito delle offerte previste nell’ambito della Huawei Week, che saranno attive fino al 21 ottobre sul Huawei Store, è bene premettere che viene garantita la spedizione gratuita e rapida (in 1-3 giorni lavorativi).

Offerte della Huawei Week (16 – 21 ottobre 2020)

Come si evince dal banner promozionale riportato qui sopra, le offerte della Huawei Week coinvolgono prodotti delle categorie più disparate.

Senza dubbio, lo sconto più forte tra quelli attivi sull’e-commerce proprietario di Huawei è quello che riguarda il Huawei Watch GT 2e: lo smartwatch è disponibile nelle colorazioni Lava Red e Mint green, al prezzo più basso mai visto di 99 euro. Insomma, se stavate pensando ad un nuovo dispositivo per tenere d’occhio il vostro stato di forma e accompagnarvi nelle sedute di allenamento, è un’offerta da tenere seriamente in considerazione. Ecco il link:

Huawei Watch GT 2e a 99 euro su Huawei Store

In questo periodo in cui l’emergenza sanitaria torna a colpire con forza il nostro Paese, tante persone sono alla ricerca di un nuovo computer portatile per lavoro e studio. Tra le soluzioni più apprezzate per rapporto qualità/prezzo ci sono proprio i MateBook di Huawei e anche nelle offerte della Huawei Week ci sono tre proposte da valutare: Huawei MateBook D14 e D15, in configurazione Intel Core i5 e 8-256 GB a 649 euro; per i più esigenti, Huawei MateBook X Pro, in configurazione Intel Core i5 e 16-512 GB a 1.199 euro. Ecco i link:

Infine, su tanti altri prodotti è attiva la promozione che offre 20 euro di sconto ogni 300 euro di spesa. Ecco il link a tutte le offerte e i bundle della Huawei Week:

Offerte della Huawei Week (16 – 21 ottobre 2020)

Potrebbe interessarti anche: Recensione Huawei Matebook X Pro 2020