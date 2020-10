Giornata decisamente importante per Realme che presenta tre nuovi smartphone 5G economici, ovvero Realme Q2, Realme Q2 Pro e Realme Q2i.

Specifiche e design Realme Q2

Realme Q2 rappresenta la scelta bilanciata fra i tre nuovi smartphone presentati in queste ore. Il design e la scheda tecnica è molto simile a quella del fratello maggiore, Realme Q2 Pro, ed offre tutto ciò che un utente Android chiede in termini di design. Frontalmente troviamo infatti un bel display edge-to-edge LCD da 6,5 pollici con refresh rate da 120 Hz a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP, mentre sul retro sono presenti un sensore principale da 48 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Bene la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart Charge da 30 W e Android 10 con la realme UI.

Scheda tecnica

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1800 pixel con refresh rate da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 800U;

4/6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di storage espandibili tramite micro SD;

fotocamera posteriore: sensore da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.3 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

sensore frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

dimensioni 162,2 x 75,1 x 9,1 mm;

peso 194 grammi;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30 W;

connettività dual SIM (nano + nano/micro SD), 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS + BeiDou, USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

Android 10 con realme UI.

Specifiche e design Realme Q2 Pro

Realme Q2 Pro, come dicevamo, è molto simile al modello visto qualche riga più su. Se l’aspetto e il design sembrano fondamentalmente gli stessi, un occhio attento nota qualche differenza sia sul fronte che sul retro. Partendo con ordine, Realme Q2 Pro vede la presenza di un pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel. Si perde il refresh rate da 120 Hz ma in più si guadagna una resa cromatica migliore e il sensore per le impronte digitali integrato nel display. Il retro svela inoltre la presenza di un sensore aggiuntivo, quello bianco e nero da 2 MP per le foto ritratto, mentre il resto della componentistica resta fondamentalmente invariato. Un po’ meno capiente la batteria che si ferma a 4300 mAh, ma a suo favore troviamo il supporto alla ricarica rapida Super Dart Charge da 65 W.

Scheda tecnica

display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1800 pixel;

processore MediaTek Dimensity 800U;

8 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di storage;

fotocamera posteriore: sensore da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.3, sensore bianco e nero per foto ritratto da 2 MP e sensore macro da 2 MP;

sensore frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

dimensioni 160,9 x 74,4 x 8,1 mm;

peso 175 grammi;

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida Super Dart Charge da 65 W;

connettività dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS + BeiDou, USB Type-C, jack audio da 3,5 mm;

Android 10 con realme UI.

Specifiche e design Realme Q2i

Infine, Realme Q2i è uno smartphone nato dal bilanciamento delle specifiche dei modelli soprastanti. Il design del terminale è decisamente differente rispetto a Realme Q2 e Realme Q2 Pro, sia sul fronte che sul retro. Perdiamo, infatti, la fotocamera punch hole a favore di un notch a goccia con sensore da 16 MP, mentre il pannello da 6,5 pollici si ferma alla risoluzione massima da 1600 x 720 pixel, quindi HD+. Il retro svela un comparto fotografico quadrato con tre sensori e il sensore fisico per le impronte digitali centrale. Resta invariato il supporto alle reti 5G SA/NSA così come la presenza di una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Scheda tecnica

display LCD da 6,52 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con refresh rate da 120 Hz;

processore MediaTek Dimensity 720;

4 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di storage;

fotocamera posteriore: sensore da 13 MP con apertura f/2.2, sensore macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

sensore frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W;

connettività dual SIM, 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5 e USB Type-C;

Android 10 con realme UI.

Prezzo e disponibilità Realme Q2, Q2 Pro e Q2i

Realme Q2 Pro e Realme Q2 sono disponibili in Cina in pre-ordine fin da oggi con disponibilità a partire dal prossimo 19 ottobre con 200 e 100 yuan di sconto (25 e 12 euro al cambio). Realme Q2i sarà invece disponibile a partire dal prossimo 1 novembre. Ecco i prezzi: