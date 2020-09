Da tempo Facebook ha annunciato la propria intenzione di unificare le proprie applicazioni di messaggistica e dopo alcuni test condotti nel corso dell’estate ha rotto gli indugi e si prepara a portare le funzioni di Facebook Messenger all’interno dei messaggi diretti di Instagram.

Il cambiamento avverrà nel corso dei prossimi mesi e richiederà un aggiornamento agli utenti, che però non dovranno scaricare assolutamente nulla. Si tratta semplicemente di attivare la funzionalità che permetterà, ad esempio, agli utenti Messenger di chattare con amici che dispongono solamente di un account Instagram, utilizzando l’applicazione che già conoscono.

Non si tratta di una fusione dei due account, come ha ripetutamente ricordato Facebook, e non ci sarà un’unica casella di messaggi in entrata, una soluzione che per molti sarebbe complicata da gestire. Se utilizzate entrambe le applicazioni potrete inviare e ricevere i messaggi in maniera separata.

Sarà inoltre possibile decidere se volete ricevere messaggi su Instagram da utenti che non dispongono di un account Instagram, o se utenti che non provengono da Facebook possono contattarvi tramite Messenger. L’app di messaggistica funziona quindi come un protocollo condiviso per mettere in comunicazione le due piattaforme, senza però snaturarne le funzionalità.

I messaggi diretti di Instagram beneficeranno, grazie alla nuova tecnologia, di parecchie funzionalità finora assenti: inoltro dei messaggi, reazioni o chat che potranno cancellarsi in maniera autonoma grazie alla nuova vanish mode. Viste le attuali politiche di Instagram, che non richiede di collegare un’identità reale a un account, resta da capire come sarà possibile impedire l’accesso a informazioni personali tramite il nuovo sistema di messaggistica.

Per il momento comunque l’integrazione è del tutto opzionale e quindi gli utenti più dubbiosi potranno disabilitarla in attesa di capire come sarà gestita la privacy e la sicurezza, due argomenti spesso problematici per Facebook.