Sono passato quasi sei mesi dalla presentazione di MIUI 12 ma non si è ancora completato il roll out per tutti i dispositivi destinati a supportare la più recente versione del firmware targato Xiaomi.

Tra i pochi dispositivi che non sono ancora stati interessati dal roll out troviamo alcuni smartphone Redmi. Ci riferiamo a Redmi 9, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro che dovrebbero essere i prossimi a essere aggiornati. E dovrebbero mancare ormai meno di due settimane, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Secondo un report pubblicato in queste ore i tre smartphone saranno aggiornati entro la fine del mese di ottobre, e ci sarebbe anche una data precisa. Si parla infatti del 20 ottobre come data di avvio dell’update, con diverse versioni interessate.

Si parla infatti della versione globale di Redmi Note 9 Pro, commercializzato anche in Italia, mentre non ci sono dettagli relativi a Redmi 9 e Redmi Note 9S, entrambi in vendita anche nel nostro Paese. Sembra comunque che per questi ultimi due modelli l’update sia riservato alla variante cinese, con la versione globale che dovrebbe seguire nelle settimane successive.

Al momento manca una conferma ufficiale da parte di Xiaomi e Redmi, ma sembra certo che entro la fine del mese di ottobre sarà completato il rilascio di MIUI 12. D’altro canto stanno già circolando le prime anticipazioni relative a MIUI 13, che però non sarà annunciata prima delle primavera del 2021.

