È ormai noto a tutti che i display presenti sugli smartphone stanno via via virando verso dimensioni sempre più importanti, evidentemente anche per rispondere alle necessità legate alla fruizione di contenuti video e ai servizi di streaming. Tutto questo ci porta nella condizione di restare positivamente colpiti al lancio di uno smartphone con un display da 6 pollici, come ad esempio Google Pixel 5 presentato giusto qualche giorno fa assieme al modello Google Pixel 4a 5G.

Cambia il nome ma non la forma

In queste ore un utente di Reddit ha messo in evidenza un aspetto molto interessante su Google Pixel 5, ovvero che presenta (quasi) la stessa identica dimensione del Google Pixel originale. Infatti, com’è possibile notare da questa comparazione e da quest’altra offerta dai colleghi di Phone Arena, è davvero difficile notare le piccolissime differenze di ingombro fra i due terminali.

Ma c’è di più: entrambi gli smartphone di Google condividono la medesima disposizione dei tasti fisici, evidentemente posizionati nelle stesse posizioni per facilitarne la pressione con una sola mano. Insomma, a distanza di anni fra la prima generazione e quest’ultima, risulta molto interessante notare come alcune scelte di design del passato continuano ad essere funzionali ancora oggi.

