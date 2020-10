Huawei P Smart 2021, l’ultimo arrivato della fortunata serie Huawei P Smart, è arrivato anche in Italia, dove può essere preordinato a partire da oggi. Per chi lo acquisterà entro la fine del mese ci sono alcune importanti iniziative promozionali, decisamente interessanti e vantaggiose.

Ricordiamo brevemente la scheda tecnica del nuovo medio gamma che, come per tutti i modelli recenti non integra i servizi Google, sostituiti dagli HMS che nel corso del 2020 sono cresciuti in maniera molto significativa.

Si parte da uno schermo LCD da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con un HiSilicon Kirin 710A affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 512 GB. Buona la quadrupla fotocamera posteriore, con sensore da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e un paio di sensori da 2 megapixel per macro e profondità di campo.

La fotocamera frontale da 8 megapixel è alloggiata nello schermo con una soluzione punch hole mentre il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione. Ottima la batteria, che con i suoi 5.000 mAh dovrebbe garantire un’autonomia di tutto rispetto, almeno un paio di giorni con un utilizzo normale. È presente la ricarica rapida a 22,5 Watt per riempire molto rapidamente la batteria.

Il sistema operativo è ovviamente Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10.1. Da segnalare l’assenza del NFC ma la presenza del connettore da 3,5 mm per le cuffie.

Huawei P Smart è in pre-ordine da oggi al prezzo di 229 euro nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black, presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon, operatori telefonici e nei principali negozi di elettronica.

Per chi effettuerà il pre-ordine o completerà l’acquisto entro il primo novembre è prevista una serie di vantaggi. Subito in regalo infatti le cuffie Huawei Freebuds 3 (valore commerciale 139 euro), tre mesi di Huawei Music VIP, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio aggiuntivo (per 12 mesi) su Huawei Cloud.