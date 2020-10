Nelle scorse ore Google ha svelato delle importanti novità per alcuni servizi fondamentali come Gmail, Meet, Calendario e Drive con il lancio di Google Workspace. Se, ad oggi, possedete un account G Suite da 12 dollari al mese, potreste decidere di non effettuare il passaggio a Google Workspace per evitare di perdere lo storage illimitato su Google Drive.

Addio allo spazio illimitato

Infatti, malgrado la tabella sottostante relativa al tier da 12 dollari indichi il limite massimo di 1 TB di storage in presenza di quattro o meno utenti, in realtà si è scoperto che Google non è poi così bacchettona nel far rispettare questo limite. Il passaggio a Google Workspace comporterebbe il doversi confrontare con un limite pari a 2 e 5 TB in base agli utenti.

I ragazzi di Android Police, chiedendo spiegazioni a Google, hanno ricevuto la seguente risposta: “Un numero relativamente piccolo di organizzazioni in pochi settori specifici realizza effettivamente il pieno vantaggio di uno spazio di archiviazione illimitato. Con le nuove edizioni, stiamo fornendo più valore con funzionalità utili a più clienti, come le registrazioni di Meet nella nuova edizione Business Standard, mantenendo i prezzi e uno spazio di archiviazione abbondante. E con le edizioni Enterprise, disponibili per i clienti di tutte le dimensioni, è possibile richiedere più spazio di archiviazione, se necessario.”

Nonostante non sia più possibile sottoscrivere un “vecchio” account su G Suite, chi dispone di questo tipo di account non verrà in alcun modo intaccato da questi cambiamenti circa il cambio della gestione dello spazio su Google Drive, almeno fin quando non verrà richiesta una transizione verso un nuovo piano su Google Workspace.

Infine, prima di decidere se restare con il “vecchio” account G Suite o abbracciare le novità svelate da Big G nel corso delle scorse ore, vi consigliamo di valutare attentamente la tabella comparativa fra Google G Suite e Google Workspace; magari le novità offerte dal passaggio verso Workspace potrebbero non rappresentare un vero guadagno per voi.