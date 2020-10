Se siete amanti del modding e siete soliti effettuare il root per installare custom ROM e altre personalizzazioni, è molto probabile che siate anche utilizzatori di Magisk. Il tool open source per il root degli smartphone Android è senza ombra di dubbio il punto di riferimento per il panorama del modding, ed in queste ore lo sviluppatore che si cura del mantenimento del progetto ha annunciato importanti novità per Magisk e Magisk Manager.

Novità aggiornamento Magisk 21 e Magisk Manager 8.0.0

L’arrivo di Android 11 ha evidentemente spinto lo sviluppatore ad aggiornare Magisk e renderlo così in grado di essere installato sugli smartphone munito dell’ultima major release di Android. Questa è certamente la novità più grande per Magisk, mentre per Magisk Manager lo sviluppatore sottolinea la riscrittura completa dell’applicazione e molto altro.

Come aggiornare Magisk e Magisk Manager

Per scaricare Magisk e Magisk Manager potete utilizzare i due link sottostanti. Ci teniamo a precisare però che, nelle ultime ore, sono stati scoperti alcuni bug e che Magisk 21 sembra non essere propriamente in grado di supportare gli smartphone Android muniti di processore MediaTek.

Se incappate in uno di questi bug, o in altri non ancora noti, vi consigliamo di rilasciare nota del problema tramite la repository di GitHub.

Scarica Magisk | Scarica Magisk Manager | Istruzioni per l’uso