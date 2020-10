Nokia 6.3, Nokia 9.3 PureView 5G e Nokia 7.3 5G sono i prossimi smartphone in arrivo da HMD Global. La scorsa settimana abbiamo visto i primi render di Nokia 7.3 5G messi online da OnLeaks che mostrano come potrebbe essere il successore di Nokia 7.2.

Nel frattempo Jermaine Smit, alias Concept Creator, ha realizzato un render animato dell’atteso Nokia 7.3 5G in collaborazione con LetsGoDigital, il quale mostra il dispositivo in quattro colori scintillanti: Cyan (blu), Cyan Green (verde), Ice (argento) e Charcoal (nero). Inoltre, il video mostra più nel dettaglio come potrebbe essere il rinnovato sistema di fotocamere.

La configurazione quadrupla della fotocamera posteriore potrebbe includere una fotocamera grandangolare da 48 MP con tecnologia Quad Pixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP e come di consuetudine, Nokia utilizzerà obiettivi ZEISS di alta qualità. La selfie camera ospita invece un sensore da 24 MP uguale a quello del Nokia 8.3.

Specifiche attese per Nokia 7.3 5G

Fotocamere a parte, il nuovo smartphone 5G di Nokia dovrebbe essere dotato di un display da 6,5 ​​pollici e impiegare il SoC Snapdragon 990 supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Nokia 7.3 5G è atteso con una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 Watt tramite connessione USB Type-C nella parte inferiore del dispositivo, mentre nella parte superiore troverà spazio una connessione per cuffie con jack da 3,5 mm, inoltre sono incorporati due microfoni per registrare il suono surround.

Disponibilità e prezzi attesi per Nokia 7.3 5G

Sul fronte dei prezzi e della disponibilità le informazioni attualmente scarseggiano, tuttavia Nokia 7.3 5G dovrebbe essere lanciato a novembre a un prezzo di circa 500 euro, molto più alto rispetto al prezzo di lancio di 350 euro per Nokia 7.2, per buona parte giustificato dall’aggiunta del supporto alla rete 5G.

