Il prossimo 14 ottobre OnePlus presenterà ufficialmente la serie OnePlus 8T. Invece di assistere al lancio in maniera canonica, magari di fronte allo schermo del proprio PC, la compagnia cinese svela un’esperienza visiva inedita per regalarvi un’emozione particolare.

Un’esperienza virtuale sul mondo OnePlus

OnePlus World è una nuova piattaforma virtuale 3D in cui, da soli o con i vostri amici, potrete immergervi in un’esperienza completamente incentrata attorno ai prodotti OnePlus, alle fotografie scattate dai suoi smartphone e anche a simpatici giochi.

Prima di entrare all’interno di OnePlus World è possibile creare un proprio avatar e personalizzarlo fin nel dettaglio. All’interno di questo mondo virtuale sarà possibile competere con gli altri utenti per cercare di entrare nella top 100 giornaliera. I fortunati che riusciranno ad entrare all’interno dei primi 500 posti della classifica finale, avranno la possibilità di vincere un OnePlus 8T.

L’azienda incita gli utenti ad invitare altri amici su OnePlus Word per assistere assieme al lancio di OnePlus 8T dal “proprio auditorium personale“. La novità lanciata da OnePlus è certamente un modo unico e singolare di mantenere alta l’attenzione del pubblico sui propri prodotti, anche per chi non è interessato.

Se non altro OnePlus World permette di immergersi in un mondo completamente virtuale senza sforzo e, chissà, magari sarà la volta buona per prendere in considerazione uno degli smartphone realizzati dall’azienda. OnePlus World è disponibile a questo link e si può accedere tramite il proprio account OnePlus oppure come ospite.

OnePlus 8T è più alto del predecessore

Nonostante gli ultimi rumor su OnePlus 8T puntino ad un display da 6,5 pollici – la stessa diagonale del predecessore -, @OnLeaks ha pubblicato un tweet in cui si mette a paragone la dimensione di OnePlus 8T con quella di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Come potete facilmente notare dall’immagine sottostante, pare che il terminale atteso per il prossimo 14 ottobre sia più alto e largo degli altri modelli.

Le dimensioni finali di OnePlus 8T dovrebbero essere pari a 162.8 x 75.5 x 8.4 mm, con lo spessore pari a 9.3 mm a livello del modulo della fotocamera posteriore.