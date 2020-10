Lenovo Legion Phone Duel è il primo smartphone da gaming dell’azienda cinese progettato per esaudire le esigenze di chi gioca in mobilità. Lo smartphone è stato ufficializzato il 21 luglio 2020 in Cina e da oggi è finalmente disponibile in pre-ordine in Italia.

Lenovo Legion Phone Duel è in pre-order in Italia da oggi

In particolare, la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage sarà disponibile a 999 euro, ma da oggi e fino al 15 ottobre sarà possibile preordinarla su lenovo.com/it e ricevere in bundle le cuffie Yoga Active Noise Cancelling (ANC). Lenovo annuncia inoltre che la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione sarà disponibile a 899 euro entro la fine dell’anno.

Lenovo Legion Phone Duel è uno smartphone da gaming in grado di offrire un’esperienza di gioco completa e integra una serie di caratteristiche innovative, tra cui la doppia batteria con gestione ottimizzata e un doppio sistema di raffreddamento a liquido.

Il dispositivo integra una pop-up camera orizzontale predisposta per i livestream, uno stick virtuale e doppi pulsanti ultrasonici, mentre i doppi motori a vibrazione forniscono una risposta realistica ai comandi per un coinvolgimento nei giochi ancora più profondo.

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare