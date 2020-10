A distanza di sette anni dal lancio della prima Google Chromecast, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha presentato ufficialmente una nuova generazione che porta con sé l’atteso supporto ad un telecomando: stiamo ovviamente parlando di Chromecast con Google TV.

Ciò non significa, tuttavia, che la terza versione del dongle TV di Google (ossia quella lanciata lo scorso anno) verrà subito ritirata dal mercato, in quanto il colosso di Mountain View ha confermato che almeno per ora rimarrà la soluzione base dell’azienda per chi desidera trasmettere contenuti multimediali sulla propria televisione (il suo prezzo è 39 euro).

Google modifica la disponibilità di Chromecast Ultra

Una modifica, invece, arriva per Chromecast Ultra, che non sarà più disponibile attraverso i normali canali di vendita ma solo in bundle con Stadia Premiere Edition (qui trovate la pagina dedicata sullo store): dato il suo prezzo più elevato, infatti, andrebbe in diretta competizione con Chromecast con Google TV e avrebbe senso acquistarlo solo per poter usufruire della piattaforma gaming (che sul nuovo dongle TV di Google arriverà soltanto nel 2021).

Ricordiamo, infine, che Chromecast con Google TV è già disponibile in prenotazione anche nel nostro Paese, con consegne previste a partire dalla metà di ottobre, al prezzo di 69,99 euro.