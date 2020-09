Google ha da poco rilasciato la versione finale di Android 11, che può essere scaricata dai possessori di Google Pixel a partire dalla seconda generazione, come vi spieghiamo nel nostro articolo dedicato.

Se i possessori degli smartphone di Mountain View possono gioire, ci sono altri smartphone che stanno già ricevendo le prime versioni beta delle rispettive interfacce, basate ovviamente sulla più recente versione del robottino verde. Tra i produttori più celeri troviamo OnePlus, Xiaomi, Realme e OPPO, che stanno rilasciando le nuove ROM.

Xiaomi

Xiaomi è una delle prime compagnie ad annunciare la disponibilità di Android 11 per i propri smartphone. Ovviamente i primi modelli che riceveranno la nuova versione di Android, con interfaccia MIUI 12, saranno i flagship Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro.

Successivamente anche altri modelli saranno interessati dalla novità ma al momento non è stato comunicato un elenco completo degli smartphone che saranno aggiornati. I primi utenti a ricevere MIUI 12 basata su Android 11 saranno o possessori dei modelli globali, mentre in Cina l’aggiornamento dovrebbe seguire a ruota, dopo la conclusione della fase beta.

Sono già stati avviati i programmi beta per selezionare un numero limitato di tester che dovranno provare le novità e segnalare eventuali errori o incompatibilità. Il rilascio della versione stabile non dovrebbe richiedere comunque troppo tempo ed è probabile che nel giro di qualche settimana sia già disponibile.

OnePlus

Anche OnePlus ha annunciato, tramite il proprio forum, la disponibilità della OpenBeta 1 di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 8. Oltre alle novità annunciate da Google, OnePlus ha portato nuovi temi per Zen Mode, miglioramenti alla modalità scura e all’Ambient Display, supporto a nuovi giochi in Game Space e ulteriori ottimizzazioni al sistema.

È già possibile scaricare la OpenBeta 1 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e, nel caso qualcosa dovesse andare storto, sono a disposizione anche i pacchetti per effettuare il rollback e tornare alla versione precedente di OxygenOS. Tutti i link sono disponibili in questo thread.

OPPO

Anche OPPO ha avviato la fase beta per Android 11, che sarà distribuito a partire dalla Cina. Attualmente sono sei i modelli interessati: OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X2 Lamborghini Edition, OPPO Ace2 e OPPO Ace2 EVA Limited Edition.

In alcuni mercati asiatici, come India, Indonesia e Tailandia, sono attive a questo link le registrazione per il programma beta, limitato a 2.000 utenti per modello, per OPPO Find X2, OPPO Find X2 Pro, OPPO Reno3 4G e OPPO Reno2 Pro 4G. È comunque probabile che nei prossimi giorni anche gli smartphone venduti sugli altri mercati globali vengano coinvolti in un apposito programma beta.

Realme

Realme ha già iniziato il programma beta per alcuni modelli, anche se al momento è limitato agli utenti in India e Cina. Sono interessati Realme X50, Realme X50 Pro Player Edition, Realme X2 Pro e Realme X50 Pro 5G. Anche in questo caso i posti a disposizione sono limitati, solamente 100 per ogni modello e il roll out dovrebbe iniziare a partire da domani.

Google

Chiudiamo con una nota dedicata a Google, che non chiude il programma beta. I possessori di uno smartphone Pixel che hanno testato le versioni beta di Android 11 potranno ricevere in anteprima nuovi aggiornamenti.

Google ha infatti deciso di non chiudere, a differenza di quanto accadeva in passato, il suo programma beta e utilizzerà il canale per distribuire patch di sicurezza e patch per risolvere gli eventuali problemi che dovessero emergere dopo il roll out globale che coinvolgerà svariati milioni di utenti.

Se partecipate al programma beta ricordate però di non abbandonarlo prima di aver ricevuto la versione definitiva, altrimenti l’aggiornamento cancellerà il contenuto dello smartphone.