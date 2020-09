Con una modifica relativa al 27 settembre 2020, TIM attiva in automatico il servizio Safe Web Plus per tutti i clienti che acquistano una nuova SIM oppure che richiedono il passaggio dagli altri operatori. Il costo del servizio è pari a 1,99 euro al mese – gratis per il primo mese – e viene attivato di default al momento della firma del contratto.

Safe Web Plus attivo di default

L’utente che non vuole sfruttare le potenzialità del servizio può semplicemente esplicitare la sua volontà al negoziante oppure disattivarlo successivamente tramite il 119 oppure il 40916.

TIM Safe Web Plus protegge la navigazione su internet dall’accesso di eventuali siti che rappresentano una minaccia alla sicurezza; in questo modo l’operatore telefonico salvaguardia l’utente dall’attivazione di servizi a sovrapprezzo e permette anche di controllare la navigazione dei minori con un apposito pannello per il Parental Control.

Nel caso in cui un utente volesse accedere ad un sito ritenuto non sicuro da Safe Web Plus, può seguire le indicazioni mostrate a schermo ed essere reindirizzato all’indirizzo web previa l’immissione della password impostata all’interno del pannello utente.

Il Parental Control permette invece di bloccare l’accesso a determinati siti e impostare anche delle fasce orarie o dei giorni prestabiliti per consentirne la navigazione. Tutte queste informazioni sono sempre disponibili all’interno di un’apposita console accessibile con le credenziali MyTIM.

