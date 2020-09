LG WING è il nuovo arrivato dal produttore coreano nel mercato degli smartphone, e si tratta di un dispositivo particolare nel vero senso della parola: parliamo di un dispositivo con doppio schermo, in grado di far ruotare il display di 90 gradi. Ma come è stato realizzato? Scopriamolo insieme grazie al teardown del solito JerryRigEverything.

LG WING: ecco come fa a ruotare lo schermo

Se a prima vista lo smartphone potrebbe sembrare un comune dispositivo, ecco che facendo ruotare il display principale la forma è qualcosa di mai visto nel settore, grazie anche al piccolo display secondario che appare nella parte inferiore.

Ma all’interno di LG WING cosa c’è? Rimuovendo la cover posteriore incollata ecco apparire la batteria da 4000 mAh, sebbene semi nascosta da un pannello plastico fissato con ben 9 viti. Sotto a questa copertura, ecco il primo trucco introdotto da LG per ottenere la rotazione: il cavo che controlla il display principale passa attraverso un foro praticato sulla scheda, permettendone quindi la rotazione.

Nella parte alta è possibile individuare il meccanismo che controlla la fotocamera pop up, oltre ai tre sensori principali. Rimossa la scheda madre e la batteria, possiamo concentrarci sul meccanismo dedicato alla rotazione, il quale sembra implementare un piccolo pistoncino in grado di garantire una rotazione fluida ed appagante.

Rimuovendo altre viti ecco infine il vero e proprio meccanismo che comanda la rotazione, con una guida a semi arco che permette il movimento del display principale fino al raggiungimento dei 90 gradi rispetto alla parte inferiore. Non si tratta di una tecnologia estremamente innovativa, ma va dato atto ad LG che l’applicazione nel settore degli smartphone lo è a tutti gli effetti.

Non ci resta quindi che lasciarvi al video di teardown, ma ricordatevi di farci sapere cosa ne pensate di LG WING con un commento qui sotto.