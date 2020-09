Sarà presentato oggi 23 settembre 2020 alle ore 16.00, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked for Every Fan, il tanto atteso e chiacchierato Samsung Galaxy S20 Fan Edition, smartphone che è stato oggetto, negli ultimi giorni, di numerosi leak che non solo hanno svelato le (presunte) specifiche tecniche, ma ce l’hanno mostrato in foto e in video.

Come seguire la presentazione di Samsung Galaxy S20 FE in diretta

L’attesa è finalmente finita e qualsiasi dubbio sarà sfatato: Samsung Galaxy S20 FE è pronto così a presentarsi al mondo e bisognerà aspettare solo un po’ di tempo per capire se le informazioni che sono trapelate negli ultimi giorni sono veritiere. L’atteso nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana dovrebbe essere una versione meno potente di Samsung Galaxy S20, potendo vantare un display AMOLED con una diagonale da 6,4 o 6,5 pollici e risoluzione Full HD+, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 12 megapixel, uno ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel), una batteria da 4.500 mAh e almeno sei colorazioni. Ciliegina sulla torta potrebbe essere, per molti, la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 865.

Potete seguire in diretta la presentazione di Samsung Galaxy S20 Fan Edition (e chissà che non ci siano altre sorprese) attraverso la live TuttoAndroid su YouTube dalle ore 15:45, a cui potete accedere direttamente da questa pagina. Cosa vi aspettate dal Galaxy Unpacked for Every Fan? Sareste interessati ad acquistare un Samsung con Snapdragon?

