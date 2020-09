Odie’s Dimension II è un rompicapo con impostazione isometrica in cui dovrete guidare Laura e Lara attraverso la dimensione di Odie.

Il puzzle game si ispira al filone di rompicapo isometrici inaugurato da Monument Valley e ripropone un gameplay simile in cui è necessario manipolare la struttura del livello per creare nuovi passaggi in modo da permettere al personaggio di raggiungere l’uscita.

Odie’s Dimension II si Ispira a Monument Valley ed Evo Explores

Il rompicapo di Dream Tech propone enigmi a tratti bizzarri basati sulla prospettiva, delle ambientazioni suggestive e una colonna sonora rilassante. I controlli di gioco sono semplici e intuitivi, infatti basta toccare i vari percorsi per attraversarli e trascinare gli snodi per spostare o ruotare gli elementi interattivi del livello, mentre per attivare gli attuatori è sufficiente calpestarli.

Il puzzle game offre 5 capitoli da esplorare, ognuno dei quali presenta una nuova sfida per il giocatore, tuttavia non introduce elementi particolarmente innovativi.

Odie’s Dimension II è disponibile per Android al prezzo di € 1,09 senza acquisti in-app né pubblicità ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

