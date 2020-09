Samsung ha annunciato oggi l’avvio del roll out di un importante aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active 2, con parecchie novità che renderanno felici sia gli sportivi sia quegli utenti che amano rispondere dallo smartwatch senza dover utilizzare lo smartphone.

Migliorare le prestazioni atletiche

La prima novità è dedicata ai runner grazie alla nuova funzione Running Analysis che permette di ottenere un’analisi completa della corsa appena effettuata. A disposizione dell’utente ci saranno dati dettagliati, come l’asimmetria, la regolarità, l’oscillazione verticale, il tempo di contatto con il suolo e la rigidità, per migliorare postura e prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.

La misurazione del valore VO2 Max permette inoltre di scoprire la massima quantità di ossigeno a disposizione durante l’esercizio e serve a misurare lo stato di forma e le potenzialità, per continuare a migliorare le proprie prestazioni.

Comunicazioni più semplici

L’effettiva utilità di uno smartwatch si può misurare anche dalla quantità di operazioni che è possibile effettuare. Con il nuovo aggiornamento Samsung Galaxy Watch Active 2 permette di visualizzare emoji e immagini ricevute dai principali sistemi di messaggistica.

E con le risposte rapide non è necessario ricorrere allo smartphone, visto che sarà possibile scegliere tra le risposte suggerite e rispondere ai messaggi, una soluzione perfetta per chi è sempre di corsa e ha poco tempo a disposizione.

Ma soprattutto è possibile visualizzare l’intera chat e non solamente il messaggio più recente, così da avere chiara la situazione e ridurre al minimo il ricorso al proprio telefono. E le risposte possono contenere anche adesivi di tipo AR Emoji o Bitmoji, per la massima libertà di espressione.

Altre novità

Molto utile è la funzione di rilevamento delle cadute, utile sia per i più anziani che per gli sportivi o gli appassionati di attività all’aria aperta. In caso di caduta l’utente potrà inviare una richiesta di aiuto che sarà inviata a una serie di contatti predefiniti, assicurando un aiuto immediato.

Nell’ottica di ridurre l’utilizzo dello smartphone, rendendo più intelligente l’orologio, arriva la possibilità di accedere istantaneamente alle playlist dallo smartwatch, così da ascoltare la musica attraverso le vostre cuffie in pochi secondi. E se volete catturare uno screenshot dall’orologio, ora c’è un’apposita funzione che inoltra automaticamente l’immagine allo smartphone per essere utilizzata in un secondo momento.

L’aggiornamento è in fase di roll out e raggiungerà i Samsung Galaxy Watch Active 2 nel corso dei prossimi giorni.

