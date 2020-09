Samsung ha rilasciato Pentastic, un nuovo modulo per l’app Samsung Good Lock che aggiunge nuove opzioni di personalizzazione ai dispositivi con S Pen che eseguono One UI 2.5.

Quando si espelle la S Pen dalla fondina, Pentastic aggiunge una nuova opzione che permette di visualizzare il menu Air Command in una finestra mobile verticale compatta, anziché a schermo intero, la quale offre un elenco di app ottimizzate per la stilo.

Pentastic mette a disposizione anche una scorciatoia S Pen aggiuntiva che si affianca a quella che prevede di tenere premuto il pulsante della stilo in Air Actions e una scorciatoia per il doppio tocco che può essere attivata tenendo premuto il pulsante della S Pen e toccando due volte lo schermo con la punta della stilo, in modo da poter impostare, ad esempio, un’app da avviare quando viene eseguito questo gesto.

Questo nuovo modulo Good Lock aggiunge anche l’opzione per modificare la forma del puntatore della S Pen, inoltre consente di scegliere il suono emesso dallo smartphone quando la S Pen viene espulsa dalla fondina.

Complessivamente, Pentastic non porta nuove funzionalità, ma aggiunge alcune interessanti opzioni di personalizzazione e una pratica scorciatoia. E’ possibile scaricare Pentastic qui, tuttavia sono necessari l’app Samsung Good Lock e l’interfaccia One UI 2.5 di Samsung.