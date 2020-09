Il team di Google Stadia ha dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione ufficiale, portandola alla versione 2.32.

Le novità di Google Stadia 2.32

Analizzando il codice della nuova versione, lo staff di 9to5Google ha scovato alcune delle feature a cui gli sviluppatori stanno lavorando, come il servizio di messaggistica interno, che dovrebbe essere ormai prossimo al rilascio per tutti gli utenti (vi saranno anche un processo di registrazione con la possibilità di stabilire con chi sarà possibile scambiarsi messaggi e le chat di gruppo) e una serie di notifiche (opzionali) per consentire ai giocatori di rimanere in contatto con i propri amici e giochi.

Tra le altre novità in arrivo vi sono l’integrazione con l’abbonamento UPlay+ di Ubisoft, un nuovo sistema di inviti personalizzati e un sistema che cancellerà automaticamente determinate scene dalle registrazioni per evitare la diffusione di spoiler o di determinati contenuti protetti da copyright.

Inoltre, con la versione 2.32 viene risolto un bug che riguardava il primo avvio su Android TV (in precedenza veniva forzata la modalità verticale), vengono introdotte alcune ottimizzazioni alla schermata di accesso e viene implementato il supporto all’input da un controller per il pulsante “Inizia”.

Come scaricare la versione 2.32

Potete scaricare la nuova versione di Google Stadia da APK Mirror o dal Google Play Store: