In una mossa pensata per attirare sempre più utenti verso la propria piattaforma, in queste ore Netflix ha deciso di fare qualcosa che non aveva mai fatto prima d’ora: rendere disponibili alcuni film e serie TV di successo anche per gli utenti sprovvisti di un account.

Tante serie TV e film pronte alla visione

Esatto, avete capito proprio bene. Se avete sempre avuto voglia di provare Netflix ma, per un motivo o per un altro non avete mai avuto modo di accedervi, il colosso statunitense permette lo streaming di alcune serie TV e film anche senza account.

La novità scoperta da OnlyTech è già disponibile anche da noi in Italia, come potete notare dallo screenshot qui in alto relativo alla pagina landing del servizio per il nostro Paese. Al momento della stesura della news, lo streaming gratuito senza account è abilitato per le seguenti serie TV e film:

Stranger Things;

Elite;

Boss Baby – Back in Business;

When They See Us;

Love is Blind;

Our Planet;

Grace and Frankie;

Murder Mistery;

Bird Box;

The Two Popes.

La mossa di Netflix si muove in un contesto non nuovo per l’azienda che, nel corso degli scorsi mesi, ha attivato un particolare abbonamento a soli 3 dollari in alcuni paesi.

Guarda Netflix gratuitamente senza account

Questi titoli possono essere guardati gratuitamente sia su browser desktop che su browser Android, mentre non è possibile fruirne sul browser di iOS né su Android TV o sull’app ufficiale di Netflix per Android.

Lo streaming gratuito è certamente una scusa da non lasciarsi scappare per testare il servizio e scoprire alcune dei più importanti titoli offerti da Netflix.