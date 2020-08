Google ha in questi anni implementato diverse funzionalità all’interno di Google Immagini, la parte del motore di ricerca dedicata al mondo delle immagini. Alcune di queste permettono di scegliere l’immagine giusta per un ipotetico utilizzo, in modo lecito e responsabile.

Le novità lanciate da Google arrivano dopo la collaborazione del gigante di Mountain View con creatori di immagini, fornitori di immagini stock e associazioni di contenuti digitali. La prima punta a semplificare la ricerca di immagini con licenza; verrà visualizzato un badge “su licenza” sull’immagine, e se si clicca su tale immagine verrà visualizzato un collegamento ai dettagli della licenza e, in caso, un collegamento a cui è possibile acquistare o concedere in licenza l’immagine.

Disponibile anche un comodo filtro che permette di andare a visualizzare le immagini con licenze Creative Commons o quelle che hanno licenze commerciali o di altro tipo.

Non solo, perché per le immagini per cui l’editore lo ha reso disponibile, sarà possibile conoscere direttamente da Google Immagini le informazioni relative ai crediti dell’immagine, al copyright e all’autore.