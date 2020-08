Evan Blass continua a fornirci anticipazioni su Motorola RAZR 2 5G, che come abbiamo appurato di recente sarà presentato tra poco. Il 9 settembre 2020 sarà quindi il giorno della seconda generazione del pieghevole di Motorola di cui a sentire evleaks – la user di Blass su Twitter – si può già tracciare un identikit abbastanza preciso e, speriamo, rispondente alla realtà.

L’impostazione generale di Motorola RAZR 2 5G rispetto a quella del predecessore non sembra essere stata stravolta. Il profilo ospita i pulsanti per la regolazione del volume e per l’accensione e spegnimento, quest’ultimo sistemato sul lato opposto rispetto a Motorola RAZR 2019, mentre dalla parte del display il notch appena accennato contiene lo speaker ed una fotocamera da 20 megapixel.

Dalla fotocamera frontale ci si aspetta un salto di qualità. La speranza è che l’incremento dei megapixel – da 5 a 20 – sia accompagnato da una qualità superiore. Sparisce dal “mento” il lettore di impronte digitali che sarà sistemato all’interno del logo Motorola sul retro, dove continuano a trovare spazio il piccolo display e la fotocamera principale, da 48 megapixel invece che 16.

Nei giorni scorsi Twitter è stata anche la vetrina in cui Blass ha esposto una GIF che mostra con un buon livello di dettaglio il movimento di cui è in grado Motorola RAZR 2 5G: purtroppo non possiamo allegarla all’articolo, per cui per vederla è necessario cliccare sulla fonte in basso a destra.