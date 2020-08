Adesso è ufficiale: il secondo Samsung Galaxy Unpacked si terrà il primo settembre. Non era mai accaduto fino ad ora che l’azienda dividesse l’evento in due parti, o meglio che ne facesse un secondo. Quest’anno però, complici alcune difficoltà che hanno interessato il Samsung Galaxy Z Fold2 5G, non si poteva fare diversamente.

Il nuovo pieghevole di Samsung sarebbe dovuto arrivare insieme ai Samsung Galaxy Note 20 che sono stati presentati regolarmente poche settimane fa, ma a causa di alcuni problemi l’azienda ha solamente accennato a Samsung Galaxy Z Fold2 5G rimandando i discorsi ad una seconda occasione, e cioè a martedì 1 settembre 2020.

L’evento si terrà ancora una volta in streaming a causa degli obblighi imposti dalla pandemia ed è programmato per le ore 16 italiane. Di Samsung Galaxy Z Fold2 5G sappiamo già qualcosa specie dopo il video hands on su YouTube di poche ore fa, ma c’è ancora molto da sapere e la speranza è che l’evento non sia povero di dettagli.

Nel frattempo arrivano delle anticipazioni relativamente positive sul prezzo. Nonostante il nuovo pieghevole sarà un acquisto possibile per pochissimi appassionati, secondo WinFuture in Germania costerà 1.999 euro; se così fosse e Samsung lo commercializzasse in Italia potremmo aspettarci un prezzo superiore di un centinaio d’euro, tanto ma comunque inferiore di 200 euro circa rispetto a Samsung Galaxy Fold.