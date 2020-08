La gamma di smartphone Xiaomi Mi 10 è una delle migliori di questo 2020, di cui Xiaomi Mi 10 Pro rappresenta un top di gamma che non manca di nulla. Secondo alcune informazioni circolate in rete, pare che gli smartphone Xiaomi di questa serie riceveranno presto un aggiornamento software in grado di attivare la tecnologia MEMC. Essa, completamente supportata da Xiaomi Mi 10, non è stata ancora attivata dal colosso cinese.

Video più fluidi e immagini più chiare

MEMC, diminutivo di Motion Estimation/Motion Compensation, fa riferimento ad una particolare tecnologia pensata per rendere la riproduzione video più liscia e migliorare i dettagli delle immagini mostrate. La base di questa tecnologia è un mix di algoritmi hardware e software in grado di stimare la traiettoria di un oggetto in un video e, grazie all’aggiunta di una serie di frame, rendere il tutto più fluido.

Normalmente integrata all’interno di moltissimi televisori di ultima generazione, il supporto alla tecnologia MEMC non è ancora estremamente popolare sui dispositivi mobile ma anzi viene spesso integrata solo in prodotti di fascia alta.

Purtroppo le informazioni circa il supporto alla tecnologia MEMC su Xiaomi Mi 10 non svelano quando questo update dovrebbe arrivare, ma si tratta certamente di una buona notizia per i tanti utenti muniti di uno dei terminali appartenenti a questa gamma.

