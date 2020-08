Solitario originale Dal Negro è un gioco di carte basato sul classico Klondike che offre la possibilità di personalizzare l’esperienza di gioco attraverso combinazioni di colori, sfondi animati, vari mazzi di carte e tanto altro.

Sono presenti tre modalità di gioco: Gioco Singolo, il modo classico per giocare al solitario con 1 o 3 carte, Multiplayer, che permette di sfidare giocatori da ogni parte del mondo e Sfida del giorno, che offre l’opportunità di collezionare le vittorie e raccogliere i relativi premi.

Solitario originale Dal Negro propone una sfida adattiva

La difficoltà del solitario si adatta costantemente al livello di abilità del giocatore garantendo una sfida sempre stimolante e mai frustrante con oltre 20 milioni di solitari tutti risolvibili.

Il solitario di Digitalmoka è giocabile in verticale, orizzontale e anche offline, non richiede nessuna registrazione e consente di controllare le proprie statistiche di gioco e regolare la velocità delle animazioni, inoltre è ottimizzato per i tablet e per i giocatori mancini.

Solitario originale Dal Negro è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per rimuovere la pubblicità e acquistare valuta di gioco per sbloccare gli avatar premium.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di carte nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.