Ieri Google ha iniziato a lavorare su una nuova versione della funzionalità di sincronizzazione delle password Wi-Fi di Chrome OS, inoltre il servizio di gioco in streaming NVIDIA GeForce Now ora funziona anche sui Chromebook.

Sincronizzazione delle password Wi-Fi di Chrome OS

Google ha iniziato a implementare la sincronizzazione delle password Wi-Fi tra Chromebook e tablet Chrome OS l’anno scorso, ma da allora la funzionalità non è stata resa ampiamente disponibile.

Ieri Google ha iniziato a lavorare su una nuova versione della funzionalità di sincronizzazione delle password Wi-Fi di Chrome OS attivabile tramite il nuovo flag #wifi-sync-android in chrome://flags che abilita l’opzione per sincronizzare le configurazioni di rete Wi-Fi tra i dispositivi Chrome OS e uno smartphone Android connesso.

Uno sviluppatore chiarisce che la sincronizzazione Wi-Fi di Chrome OS sarà bidirezionale. Quando l’utente si connetterà a una nuova rete Wi-Fi sul Chromebook, lo smartphone si sincronizzerà per ottenere anche la password di quella rete e viceversa.

La nuova sincronizzazione Wi-Fi multipiattaforma si baserà sulle impostazioni “Dispositivi connessi” di Chrome OS e le password Wi-Fi potrebbero sincronizzarsi tramite Bluetooth, piuttosto che su Internet.

La funzionalità dovrebbe essere implementata in Chrome OS 87 che uscirà a dicembre, tuttavia potrebbe non vedere mai la luce, come accadde per la prima versione.

NVIDIA GeForce NOW ora funziona sui Chromebook

NVIDIA ha lanciato una beta di GeForce Now su Chrome OS e poiché i giochi girano su server remoti con hardware NVIDIA, non è necessario un computer ad alte prestazioni per giocarci, ma è sufficiente una buona connessione a Internet.

NVIDIA GeForce Now dovrebbe pertanto offrire un’esperienza di qualità sia sui Chromebook con specifiche entry-level che sui modelli più performanti. Al momento, NVIDIA GeForce Now per Chrome OS è supportato in Nord America e in Europa.

