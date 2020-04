Negli ultimi tempi Motorola ha ridotto il lancio di smartphone Android, puntando molto sulla serie di fascia media Motorola One, che nei prossimi mesi dovrebbe arricchirsi di due nuovi modelli: stiamo parlando di quelli che dovrebbero essere chiamati Motorola One Fusion e One Fusion+.

A rivelarlo è stato il solito evleaks con un messaggio su Twitter, secondo il quale entro la fine del secondo trimestre il produttore lancerà questi due device, i cui nomi in codice sarebbero Titan (One Fusion) e Liberty (One Fusion+).

Ancora nessun dettaglio sulla serie Motorola One Fusion

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di questi due nuovi smartphone ma, considerando che fanno parte della serie Motorola One, dovrebbero essere lanciati sul mercato ad un prezzo accessibile.

I modelli di questa gamma prendono il loro nome da una specifica caratteristica e sarà interessante scoprire quale ha influenzato il termine Fusion (probabilmente si riferisce ad un qualche tipo di tecnologia che consente di “fondere” le immagini per avere scatti unici o di qualità migliore).

Ricordiamo, infine, che nei giorni scorsi il team di Motorola ha svelato che l’atteso modello di fascia alta, Motorola Edge+, sarà presentato ufficialmente mercoledì 22 aprile.