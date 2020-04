Dopo aver di fatto abbandonato il segmento flagship da un paio d’anni, Motorola sembra pronta a ritornarvi alla grande, con Motorola Edge+. I primi render basati sugli schemi CAD ci mostrano un dispositivo in linea con i trend attuali, davvero molto bello.

Primi render per Motorola Edge+

A fornirci i render è ancora una volta @Onleaks, leaker specializzato in questo genere di anticipazioni, che stavolta ha collaborato con Pricebaba. Oltre al classico video che trovate a fine articolo, possiamo mostrarvi alcuni render che mostrano i punti salienti del nuovo flagship, che non ha nulla da invidiare, almeno sul lato estetico, alla concorrenza.

Si parte da uno schermo waterfall, con un minuscolo foro nel lato superiore sinistro, anche se in realtà sembra un errore nel render, visto che alcune fonti parlano di un foro molto più simile a quelli proposti dalla concorrenza, come afferma questo tweet. La diagonale dovrebbe essere compresa tra i 6,5 e i 6,8 pollici, un dato in linea con i primi rumor che parlavano di uno schermo da 6,67 pollici, con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Previous Next Fullscreen

Nonostante le dimensioni dello schermo non siano propriamente contenute, le misure dello smartphone sembrano accettabili, pari a 161,1 x 71,3 x 9,5 millimetri, molto simili a quelle di Samsung Galaxy S20+ e OnePlus 7T Pro. Nella parte posteriore invece fa bella mostra di sé una tripla fotocamera, che dovrebbe utilizzare un sensore da 108 megapixel, affiancato da un sensore da 16 megapixel, probabilmente con lenti grandangolari, e un sensore da 8 megapixel che dovrebbe avere funzioni di zoom.

Nella parte frontale invece, inserito nel foro nel display, dovrebbe trovare posto un sensore da 25 megapixel. Spicca anche l’assenza di un lettore di impronte digitale, che potrebbe essere stato collocato al di sotto del display.

Non manca infine una porta da 3,5 millimetri, collocata nella parte superiore dello smartphone, che farà la gioia di chi continua a preferire questo tipo di connessione per ascoltare la propria musica. Ne sapremo comunque di più molto presto perché Motorola ha annunciato che sarà presentato il prossimo 22 aprile con un evento online in streaming.