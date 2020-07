Motorola ha annunciato lo smartphone Moto G8 Power Lite la scorsa primavera. I numeri di modello XT2055-1, XT2055-2 e XT2055-4 appartengono alle varianti del dispositivo per i diversi paesi e a febbraio la variante XT2055-3 è stata approvata dall’ente normativo NBTC della Thailandia come Lenovo K11 Power, presente anche in Google Play Console.

Lenovo K11 Power sarà un rebrand di Moto G8 Power Lite

Questi dati rivelano che Lenovo K11 Power arriverà sul mercato come rebrand dello smartphone Motorola Moto G8 Power Lite.

La scheda presente in Google Play Console rivela che Lenovo K11 Power impiega un display con notch a goccia con una risoluzione HD+ e che lo smartphone è alimentato dal SoC Helio P35 affiancato da 4 GB di RAM e offrirà Android 9 Pie come sistema operativo preinstallato.

Lo scorsp aprile Lenovo K11 Power è stato rilevato su Android Enterprise con un display da 6,5 ​​pollici, insieme ad altre specifiche come il sistema operativo Android 9 Pie, la presenza di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione interna.

Specifiche attese per Lenovo K11 Power

Considerando che Lenovo K11 Power arriverà come un’edizione rinnovata di Moto G8 Power Lite, potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 8 MP e di una fotocamera posteriore tripla composta da un sensore principale da 16 MP, un obbiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il dispositivo potrebbe offrire una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 W, un massimo di 4 GB di RAM e fino a 64 GB di spazio di archiviazione. Lenovo K11 Power potrebbe diventare ufficiale nel corso di questo mese.

