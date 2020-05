Huawei P40 Lite 5G è arrivato in Italia, uno smartphone Android interessante per varie ragioni, che va a completare una serie Lite che quest’anno si divide in tre, per ora. Ve lo avevamo già anticipato nei giorni scorsi, ma oggi la società cinese lo lancia in Italia, con una scheda tecnica e un design già intravisti altrove (Huawei Nova 7 SE) e la nota assenza dei servizi di Google, chiaramente.

Dettagli e caratteristiche di Huawei P40 Lite 5G

Huawei P40 Lite 5G si presenta con un display da 6,5 pollici di diagonale, di tipo IPS, con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e un foro a contenere la fotocamera frontale, da 16 megapixel con apertura f/2.0.

Il resto del comparto fotografico è composto da quattro sensori con a capo una fotocamera da 64 megapixel con pixel binning 4 in 1 e apertura f/1.8. Al corredo troviamo poi una grandangolare da 8 megapixel f/2.4 e una coppia di sensori da 2 megapixel, uno per le macro e l’altro per la profondità di campo.

Sotto la scocca troviamo invece un SoC Kirin 820 5G con una CPU octa core a 2,36 GHz, una NPU e la GPU Mali G57 con al fianco 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB.

Per il resto, Huawei P40 Lite 5G non manca del supporto al Wi-Fi 802.11 ac dual band, del Bluetooth 5.1, dell’NFC, di un comparto di localizzazione con GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, di una porta USB C 2.0, dell’entrata jack audio da 3,5 mm, e di un lettore di impronte digitali laterali. La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica rapida SuperCharge a 40 watt.

Lato software, infine, Huawei P40 Lite 5G, si presenta con la EMUI 10.1 basata su Android 10, come anticipato priva dei servizi di Google, sostituiti dagli Huawei Mobile Services.

Immagini di Huawei P40 Lite 5G

Prezzi e disponibilità di Huawei P40 Lite 5G

Huawei P40 Lite 5G arriva in Italia nei colori Space Silver, Crush Green e Midnight Black a un prezzo di listino di 399,99 euro, disponibile in preordine già da oggi presso Huawei Store, Amazon.it o nel negozio fisico Huawei Experienze Store di Milano, con le spedizioni a partire dal 29 maggio 2020.

Per chiunque lo acquisti o lo preordini fino al 14 giugno 2020 ci sono in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds 3i, dal valore di 99,90 euro, spedite insieme a Huawei P40 Lite 5G completando l’ordine su Huawei Store. È necessario invece per tutti gli altri compilare un documento di validazione d’acquisto entro il 28 giugno 2020, come riportato nella pagina ufficiale relativa alla promozione.

Nessuna differenza da segnalare invece per i 3 mesi di abbonamento VIP su Huawei Music e i 15 GB extra su Huawei Cloud, disponibili in regalo per chiunque acquisti lo smartphone.