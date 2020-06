Mentre in Italia è da oggi disponibile all’acquisto Huawei P40 Lite 5G, sembra che si stia avvicinando l’ora del “gemello” HONOR 30S, smartphone che abbiamo già visto in Cina a fine marzo.

HONOR 30S si avvicina all’ Europa

HONOR 30S è stato presentato in Cina lo scorso marzo, e sembra che stia per arrivare anche in Europa con qualche differenza. Un’accurata analisi degli attuali prodotti di casa Huawei (e di render e indiscrezioni) ci permette di notare che sembra trattarsi di qualcosa di già “visto”, ossia Huawei Nova 7 SE, che a sua volta non è altro che Huawei P40 Lite 5G.

In Europa HONOR 30S potrebbe dunque di fatto essere solo un rebrand di Huawei P40 Lite 5G: stesse caratteristiche, stesso design (leggermente diverso da quello del modello cinese), ma marchio diverso. A bordo dovrebbero trovare posto Kirin 820 con modem 5G, display LCD Full-HD+, quadrupla fotocamera posteriore e così via.

L’HONOR 30S atteso in Europa dovrebbe differire dalla variante cinese principalmente per un dettaglio del comparto fotografico: niente sensore tele da 8 MP, al suo posto un macro da 2 MP. Lo smartphone targato HONOR potrebbe arrivare in Europa a un prezzo un po’ più basso (circa 320 euro secondo il leak) del suo “gemello” Huawei P40 Lite 5G: nelle prossime settimane avremo qualche indicazione in più.

Huawei P40 Lite 5G disponibile in Italia

Nel frattempo Huawei P40 Lite 5G è disponibile all’acquisto in Italia: a partire da oggi, 1 giugno 2020, lo smartphone di fascia media arriva nel nostro Paese e fa segnare un importante passo avanti nell’avanzamento della tecnologia 5G. Qualora vi fossero sfuggite, riepiloghiamo le caratteristiche tecniche principali:

display da 6,5 pollici IPS Full-HD+;

SoC HiSilicon Kirin 820 5G;

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB);

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (f/1.8), grandangolare da 8 MP (f/2.4), macro da 2 MP e per la profondità di campo da 2 MP;

fotocamera anteriore da 16 MP;

Wi-Fi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS;

porte USB Type-C 2.0, jack audio da 3,5 mm e sensore di impronte digitali laterale;

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 40 W;

Android 10 con EMUI 10.1 e Huawei Mobile Services.

Huawei P40 Lite 5G è disponibile in Italia nelle colorazioni Space Silver, Crush Green e Midnight Black al prezzo consigliato di 399,90 euro presso Huawei Store, Amazon.it, Huawei Experience Store e i migliori negozi di elettronica. Coloro che lo acquisteranno entro il 14 giugno 2020 riceveranno in regalo le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3i, dal valore di 99,90 euro, mentre fino al 31 agosto sarà possibile ottenere 3 mesi di abbonamento VIP su Huawei Music e 15 GB extra su Huawei Cloud.

