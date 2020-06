Svelato ufficialmente appena da qualche giorno, di HTC Desire 20 Pro abbiamo già gli sfondi stock, pronti per essere scaricati e piazzati su qualsiasi smartphone. Se foste interessati, a seguire trovate anteprima e link per il download del pacchetto completo con tutti e 16 gli wallpaper in alta risoluzione.

Ecco gli sfondi stock di HTC Desire 20 Pro

L’ultima fatica del produttore taiwanese si chiama HTC Desire 20 Pro, uno smartphone Android di fascia media che è stato presentato in coppia con HTC U20 5G proprio qualche giorno fa.

Così, come anticipato, abbiamo già un pacchetto completo con tutti gli sfondi stock relativi, astratti, molto colorati e piuttosto particolari. Ecco un’anteprima degli wallpaper di HTC Desire 20 Pro di cui parliamo.

Se vi piacciono, potete scaricare il pacchetto completo (pesa meno di 20 MB) cliccando sul link a seguire, link che contiene tutti e 16 gli sfondi stock di HTC Desire 20 Pro a piena risoluzione (2340 x 2340 pixel), perciò adattabili a fungere da sfondo per la schermata principale o la lockscreen di qualsiasi smartphone.

Link per scaricare gli wallpaper di HTC Desire 20 Pro in HD (zip)

Potrebbe interessarti anche: HTC svela il suo primo smartphone 5G e Desire 20 Pro con buone specifiche