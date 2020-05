Il teardown della versione 6.8.0 di Google Traduttore effettuato dai colleghi di XDA ci permette di scoprire in anticipo alcune delle novità che troveremo all’interno delle prossime versioni dell’importante applicazione realizzata da Google.

Salvare le trascrizioni audio in memoria

Google Traduttore si appresta ad abilitare il salvataggio della trascrizione dell’audio tradotto in un’altra lingua. La funzione, presentata a marzo, permette all’utente di utilizzare l’applicazione per tradurre in tempo reale un audio in un’altra lingua. Se fino ad oggi gli utenti non possono salvare in memoria le traduzioni audio, in futuro sembra proprio che Google permetterà di farlo.

Infatti, come si può notare dalle stringhe di codice scovate all’interno dell’ultima versione di Google Traduttore, l’app permetterà agli utenti di salvare le trascrizioni, rinominarle, visionare l’intera lista di trascrizioni e di eliminarle. Nel caso in cui si tentasse di uscire dall’app senza salvare la trascrizione, Google Traduttore mostrerà anche un messaggio di allerta per chiedere conferma di ciò.

<string name=”delete_transcript”>Delete transcript?</string>

<string name=”hint_save_transcript”>Name</string>

<string name=”msg_delete_transcript”>Are you sure to delete transcript \”%s\”?</string>

<string name=”msg_exit_session_transcribe”>If you exit Transcribe, you will lose your current unsaved transcript. Are you sure you want to exit?</string>

<string name=”rename_transcript”>Rename transcript</string>

<string name=”save_transcript”>Save transcript</string>

<string name=”saved_transcript_title”>Save transcripts</string>

In aggiunta a ciò, il team di sviluppo di Google Traduttore sta anche lavorando ad una particolare feature che permette di impostare l’audio input differente da quello del microfono integrato. Utilizzando questa funzione, l’utente potrà scegliere di trascrivere in tempo reale l’audio catturato dal microfono del proprio smartphone oppure da un paio di cuffie.

<string name=”label_listen_choose_microphone”>Choose microphone</string>

<string name=”label_listen_headset_microphone”>Headset</string>

<string name=”label_listen_phone_microphone”>Phone</string>



Scheda Coronavirus su Google Traduttore

Infine, la versione 6.8.0 di Google Traduttore aggiunge adesso una scheda quando si cerca il termine Coronavirus. Com’è possibile notare dalla immagine, essa presenta un link rapido che rimanda ad una ricerca in cui sono disponibili tutte le ultime informazioni sul virus. Attualmente la funzione è presente nella versione web di Google Traduttore, ma non è disponibile tramite l’applicazione mobile installata sugli smartphone presenti in redazione.

Sebbene non ci è noto sapere sarà possibile salvare le trascrizioni audio sulla memoria del proprio smartphone, la scheda Coronavirus dovrebbe iniziare a comparire a tutti gli utenti muniti dell’ultima versione disponibile di Google Traduttore; la trovate a portata di click al badge del Play Store qui in basso.