Google sta facendo un altro passo importante per supportare i rivenditori che vendono prodotti sulla sua piattaforma di shopping.

Presto i venditori non dovranno più pagare una commissione a Google che aprirà la sua piattaforma Google Shopping a fornitori di terze parti come PayPal e Shopify.

Google Shopping offre ai rivenditori tanti nuovi vantaggi

Nello specifico, le novità per i rivenditori includono l’azzeramento delle commissioni quando i clienti acquistano i loro prodotti tramite Acquista su Google e la possibilità di scegliere i loro servizi preferiti per l’elaborazione dei pagamenti e per l’inventario e la gestione degli ordini, permettendo ai rivenditori di continuare a utilizzare gli strumenti e i servizi che già funzionano per la propria attività.