GameClub è un’applicazione che mette a disposizione un vasto catalogo con i migliori giochi mobili del passato con la possibilità di giocare offline, sempre e ovunque.

Oltre ai giochi, l’app include articoli sulle strategie di gioco, la loro storia e i profili degli sviluppatori con aggiornamenti e nuovi giochi ogni settimana. L’interfaccia presenta un carosello con oltre 100 giochi con la facoltà di sfogliarli per genere.

L’hub di giochi mobili offre un’incredibile collezione di giochi d’azione, arcade, puzzle, giochi di ruolo e altri generi giocabili gratuitamente, tuttavia alcune sezioni e funzionalità disponibili solo per gli abbonati di GameClub Pro, un abbonamento mensile a rinnovo automatico opzionale che inizia dopo la prova gratuita di 30 giorni e che rimuove anche gli annunci. Oltre all’abbonamento GameClub Pro, non sono presenti altri acquisti in-app.

GameClub è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per abbonarsi alla versione Pro al costo di € 4,99 al mese e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

