Fortnite approda a sorpresa sul Play Store dopo essere stato disponibile per Android ufficialmente solo attraverso il sito ufficiale di Epic Games per evitare le cospicue commissioni applicate da Google.

Fortnite per dispositivi mobili è lo stesso gioco disponibile su Computer e Console, con lo stesso gameplay, la stessa mappa, Pass Battaglia e gli stessi aggiornamenti settimanali che introducono costantemente nuove modalità di gioco, nuovi costumi per il proprio avatar, nuove armi e oggetti.

Fortnite è giocabile sia con i controlli sul display che con i controller bluetooth compatibili, tuttavia, a giudicare dai commenti presenti sul Google Play Store, il gioco presenta dei problemi nel download, ma anche arresti anomali e rallentamenti, tuttavia ricordiamo che Fortnite funziona solo sui dispositivi mobili compatibili.

Epic Games specifica che Fortnite è compatibile con i dispositivi che eseguono Android a 64 bit su un processore ARM64, con un minimo di 4 GB di RAM e GPU Adreno 530 o superiore, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o superiore.

Fortnite è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per acquistare V-Buck e chiede le autorizzazioni per l’accesso a microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire Fortnite nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.1 o versioni successive.