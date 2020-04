Torniamo a parlare di LiveFAST – il programma fedeltà riservato a tutti i clienti Fastweb residenziali con almeno un contratto di rete fissa in stato attivo, e/o mobile – per il ghiotto premio messo in palio in questo periodo: Amazon Echo Show 5.

Fastweb LiveFAST: concorso dreamFAST e premio del mese

Come molti di voi probabilmente già sapranno, con il programma LiveFAST, Fastweb mette a disposizione dei clienti iscritti una serie di vantaggi, tra i quali rientra anche dreamFAST, il concorso che mette in palio ogni giorno qualche premio esclusivo.

Ebbene il premio del momento è Amazon Echo Show 5: Fastweb ne ha messi in palio 30 e i clienti avranno tempo fino al 30 aprile 2020 per tentare la fortuna.

Partecipare al concorso del mese dreamFAST e provare a vincere un Echo Show 5 è semplicissimo, basta infatti aprire il sito di Fastweb oppure l’app MyFastweb, recarsi nella pagina dedicata a LiveFAST e compilare il form apposito inserendo email e numero di telefono e accettando il regolamento del concorso.

Dal momento che dreamFAST viene organizzato da Fastweb come concorso instant-win, il cliente partecipante non deve far altro che cliccare sul tasto apposito per scoprire immediatamente se ha vinto oppure no.

Badate bene che il numero di tentativi a disposizione ogni giorno è direttamente proporzionale alla fedeltà del cliente nei confronti di Fastweb:

Cluster New: i clienti da meno di un anno hanno un tentativo al giorno

Cluster 1+: i clienti da più di un anno (maggiore di 360 giorni e minore o uguale a 1.440 giorni) hanno due tentativi al giorno

Cluster 4+: i clienti da più di 4 anni (maggiore di 1.440 giorni e minore o uguale a 3.600 giorni) hanno tre tentativi al giorno

Cluster 10+: i clienti da più di 10 anni (maggiore di 3.600 giorni) hanno quattro tentativi al giorno

I clienti Fastweb LiveFAST vincitori del concorso dreamFAST e quindi dell’Amazon Echo Show 5 riceveranno un’email con i dettagli per l’accettazione del premio. Ai fini della consegna, Fastweb potrebbe chiedere la copia del documento di identità per verificare la corrispondenza con l’intestatario dell’account MyFastweb.

L’accettazione del premio dovrà avvenire entro 7 giorni dalla notifica e la consegna avverrà a mezzo posta o corriere all’indirizzo del cliente entro 180 giorni dalla conclusione del concorso. I premi non accettati o non assegnati verranno devoluti all’Associazione Dynamo Camp Onlus.

