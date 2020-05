Wearable Widgets è un’applicazione che porta sullo smartwatch tutti i widget presenti sullo smartphone a patto che sia installata sia sul telefono che sul dispositivo indossabile collegato.

L’app esegue un mirroring dei widget in esecuzione sullo smartphone, pertanto qualsiasi azione su un widget dello smartwatch verrà eseguita anche sul telefono, il che produce un fisiologico ritardo nell’utilizzo dei widget sul dispositivo indossabile.

Nel pannello delle opzioni è possibile adattare il widget al quadrante, scegliere il colore e la trasparenza, l’intervallo di aggiornamento della watch face, aggiornarla in background, personalizzare i gesti e le opzioni di visualizzazione come la posizione della barra di stato e ridurre la luminosità del display in modalità Ambient.

Lo sviluppatore fa notare che è richiesto uno smartwatch supportato per utilizzare questa applicazione che oltre a Wear OS by Google supporta parzialmente anche alcuni altri dispositivi, inoltre esistono problemi di compatibilità noti con specifici widget.

Wearable Widgets è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale per rimuovere il limite di un widget alla volta e chiede le autorizzazioni per l’accesso al telefono. A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.

